Italienske mafiatopper pågrepet mens de handlet og festet

NTB

En av Italias farligste mafiarømlinger ble pågrepet på en fest, mens en annen ble pågrepet mens han handlet på et supermarked, opplyser italiensk politi.

31 år gamle Gaetano Angrisano, som ble dømt til ti år i fengsel for narkotikahandel for halvannet år siden, ble pågrepet på en fest i Napoli onsdag kveld etter at politiet fikk tips om at han ville være der.

Angrisano anses som å være et høytstående medlem av en mafia i Scampia-nabolaget i Napoli. Han var på italienske myndigheters liste over landets 100 farligste rømlinger, ifølge politiet.

I kystlandsbyen Torvaianica sør for Roma ble en 52 år gammel mann som ble dømt til mer enn 20 år for organisert kriminalitet, våpen- og narkotikahandel, pågrepet onsdag på et supermarked.

Ifølge politiet var han en «lederskikkelse i den organiserte kriminaliteten» i Salento-regionen sør i landet på starten av 2000-tallet.