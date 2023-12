Eksplosjon i Uppsala i Sverige

NTB

Ingen ble skadd da det gikk av en eksplosjon ved porten til en flermannsbolig i Uppsala, nord for Stockholm.

Flere innringere meldte fra om hendelsen like før midnatt natt til torsdag.

– Vi tar oss til adressen i Librobäck, og der konstaterer vi at det har skjedd en eller annen form for detonasjon ved porten til et flerfamiliehus, forteller polititalsperson Pelle Vamstad til nyhetsbyrået TT.

Politiet har sperret av området for å foreta tekniske undersøkelser, og i tillegg gjør de en rundspørring. Polititalspersonen vil ikke opplyse hvor mange gjerningspersoner de leter etter.

Saken etterforskes foreløpig som allmennfarlig skadeverk. Politiet mener det er for tidlig å si om eksplosjonen kan ses i sammenheng med andre grove voldshendelser i Uppsala-området.

– Med tanke på den gjeldende situasjonen i Region Mitt i 2023 er det selvsagt noe vi ser på og tar med i betraktning allerede fra starten, sier Pelle Vamstad.