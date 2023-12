Rekordmange forbrytelser mot barn i krig og konflikt

Et såret palestinsk barn blir brakt inn på et sykehus i Rafah etter å ha blitt rammet av israelsk bombing. Foto: Hatem Ali / AP / NTB

NTB

Antall forbrytelser mot barn i konfliktområder økte med 13 prosent i 2022. I år ligger det an til å bli mye verre, sier generalsekretær i Redd Barna, Birgitte Lange.

I en ny rapport laget av Redd Barna og Fredsforskningsinstituttet i Oslo (Prio) kommer fram til at det ble begått 27.638 alvorlige forbrytelser mot barn i konfliktområder i verden i 2022. Det er det høyeste tallet som er registrert siden registreringen startet i 2005, gjennomsnittlig 76 om dagen.

– Situasjonen for barn i krig og konflikter er verre enn noen gang. Vi ser at de globale normene som skal beskytte barn mot overgrep, ikke er tilstrekkelig, og barn som lever i konfliktområder, blir utsatt for ekstreme påkjenninger som ingen barn bør oppleve, sier Lange.

Rapporten Stop the War on Children. Let Children Live in Peace , utarbeidet av Redd Barna og Prio, viser at drap og lemlestelse av barn utgjorde det største antall rapporterte og verifiserte tilfeller av overgrep, med 8.647 tilfeller.

Deretter fulgte tilfeller av rekruttering og bruk av barn i konflikt, som økte med 20 prosent til 7610 tilfeller i 2022.

Verste type overgrep

Redd Barna skriver at overgrepene som rapporteres, er de verste forbrytelsene som begås mot barn, fra drap, lemlestelse, bortføring, tortur og seksuell vold til rekruttering til væpnede styrker og angrep på skoler og sykehus.

Redd Barna vet at det er store mørketall, og at de rapporterte tilfellene bare utgjør en liten del av det totale antallet. Mange overgrep blir aldri rapportert, og flere av de rapporterte tilfellene for 2022 er ennå under verifisering.

– Tallene er for 2022, men vi venter dessverre at tall for 2023 når nye bunnivåer. I år har verdens verste flyktningkrise for barn utspilt seg i Sudan, med et dramatisk omfang av drap, lemlestelser, seksuell vold og tortur av barn, sier Lange.

Uten sidestykke

– Antall drepte, lemlestede og lidende barn i Gaza er også helt uten sidestykke. Det er en forferdelig tid å være barn, og nå må det internasjonale samfunnet ta grep, sier hun.

Gudrun Østby, som er forskningsprofessor ved Prio i Oslo, sier at antall alvorlige overgrep er ekstremt alarmerende.

– Spesielt siden disse verifiserte tilfellene sannsynligvis bare er toppen av isfjellet. Våre estimater for 2022 viser at ett av seks barn bor mindre enn 50 kilometer fra minst én konflikthendelse. Det internasjonale samfunnet må gjøre sitt ytterste for å presse de stridende partene til å overholde folkeretten og beskytte barn, sier hun.