Bill Clinton kom med krass kommentar om Hillary Clintons valgkamp, ifølge ny bok

Den tidligere presidenten skal ha beklaget seg over sin mangeårige kones presidentvalgkamp i 2016.

Tidligere president Bill Clinton kritiserte privat sin kone Hillarys mislykkede presidentkampanje i 2016 og skal ha omtalt valgkampen hennes med en krass kommentar, ifølge en ny bok.

Bill Clintons kommentarer skal ha vært spesielt rettet mot Hillary Clinton-kampanjens utstrakte bruk av identitetspolitikk, der hun forsøkte å fremstille senator Bernie Sanders politikk som sexistisk og rasistisk, da den tidligere utenriksministeren kjempet mot Sanders om Demokratenes presidentkandidatur.

«I den grad kampanjetaktikken i det hele tatt hadde noe for seg, var det trolig at den presset moderate velgere som bare fulgte marginalt med på valgkampen, i retning av Sanders, som snakket som en normal person, mens Clinton begynte å gå over til det hennes allierte James Carville senere skulle kalle ‘fakultetsprat’», heter det i boken «The Squad: AOC and the Hope of a Political Revolution», som ble utgitt i forrige uke.

Klar tale

«Tidligere president Bill Clinton, som så på landskapet og de ubehjelpelige identitetspolitiske forsøkene, var fortvilet og beklaget til en gammel venn høsten 2016 at Hillarys kampanje ‘ikke kunne selge f—e på et militærtog’», står det videre.

Hillary Clinton, som slo Sanders i Demokratenes primærvalg, men tapte for Donald Trump i presidentvalget, har innrømmet at hun ikke drev en «perfekt valgkamp», skriver New York Post.

Hun har også lagt skylden for nederlaget på kvinnehat, russisk innblanding og FBIs etterforskning av hennes bruk av en privat epostserver mens hun ledet utenriksdepartementet.

– Jeg var på vei til å vinne helt til en kombinasjon av tidligere FBI-direktør Jim Comeys brev 28. oktober og russiske WikiLeaks skapte tvil hos folk som var tilbøyelige til å stemme på meg, men som ble skremt bort, sa Clinton i 2017.

– Hvis valget hadde vært 27. oktober, ville jeg vært presidenten deres, la Clinton til, med henvisning til at Comey 28. oktober 2016 informerte Kongressen om at FBI etterforsket nyoppdagede e-poster, tre måneder etter at FBI konkluderte med at Clinton hadde vært «ekstremt uforsiktig», men ikke anbefalte noen tiltale mot henne i forbindelse med serverskandalen.

Støtter Biden

I samme intervju ble Clinton spurt om hun mente at hun var et offer for kvinnehat.

– Ja, jeg tror det spilte en rolle, kvinnehat er en stor del av det politiske, sosiale og økonomiske landskapet.

Ifølge NBC News skal Clinton nå hjelpe Joe Biden med gjenvalgskampanjen hans i 2024, og i forrige måned arrangerte hun en innsamlingsgalla for den sittende presidenten i sitt hjem i Washington DC.