USA: Nytt angrep mot skip ved innseilingen til Suezkanalen

Den franske fregatten Languedoc er et av fartøyene som patruljerer i Rødehavet. Fregatten skjøt mandag ned en drone som var på vei mot det norske tankskipet Strinda i Rødehavet. Onsdag meldes det om et nytt angrep i området. Les mer Lukk

NTB

En amerikansk kilde sier at to raketter er avfyrt mot et skip i området utenfor Suezkanalen i Rødehavet. Skipet ble ikke truffet.