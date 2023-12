Hackere skal ha ødelagt tusenvis av servere til Russlands skattesystem

Et bilde publisert av Ukrainas militære etterretning (HUR) sammen med en forklaring av det massive hacker-angrepet mot Russlands føderale skattetjeneste, i desember. (Ukrainas militære etterretning / Telegram)

Hackerne skal ha hentet ut sensitiv informasjon før de ødela selve skattedatabasen.

Det hevder Ukrainas militære etterretning (HUR). Tidspunktet for når den massive hackingen fant sted, er ikke spesifisert.

Ifølge den uavhengige russiske nettavisen Meduza og Kyiv Independent skal ukrainske hackere ha klart å bryte seg inn i russiske databaser som kontrollerer, lagrer og behandler enorme mengder opplysninger om russiske skattebetalere, både på individnivå, bedrifter og offentlige etater.

Slettet databasene og sikkerhetskopiene

Hackerne, som opererer på vegne av ukrainsk etterretning, skal først ha infisert tusenvis av servere til den russiske skattetjenesten, og deretter slettet databasene og sikkerhetskopiene.

Angrepet innebærer et betydelig anslag mot den russiske stat, og et prestisjenederlag for Kreml-regimet. Russiske databaser skal være godt beskyttet mot fiendtlige cyber-angrep.

I en kommentar til det statlige nyhetsbyrået RIA Novosti og på Telegram uttaler Russlands offisielle skattekontoret (FNS) at alle tjenester fungerer som normalt, og at russiske borgeres data er trygge.

– Fullstendig ødeleggelse av infrastrukturen

I tillegg til den russiske hoveddatabasen for skatt, skal til sammen 2.300 regionale servere i Russland og på den russisk-okkuperte Krim-halvøya, ha blitt infisert med skadelig programvare.

– Hackene resulterte i fullstendig ødeleggelse av infrastrukturen til en av de viktigste statlige organene i Russland og avslørte en mengde skattedata, som nå er i hendene på Ukraina. Russland vil ikke være i stand til å gjenopprette skattesystemet fullt ut, heter det i en uttalelse fra Ukrainas militære etterretning (HUR), skriver Ukrainska Pravda.

Under angrepet skal hackerne også ha rammet et russisk teknologiselskap som driver databasen til Russian Federal Taxation Service (FNS).

Kan ta én måned å reparere



Som følge av angrepet skal den militære etterretningen i Ukraina ha vært i stand til å fange opp internettrafikk med skattedata for hele Russland.

Ifølge HUR skal russiske myndigheter ha gjennomført en rekke mislykket forsøk på å gjenopprette sine skattesystemer. Eksperter anslår at systemene ikke vil være fullt operative på minst én måned.

– Cyberangrepet er nok et alvorlig slag for regimet i Kreml, som midlertidig mistet kontrollen over skatter og avgifter, heter det i en uttalelse fra Ukrainas sikkerhetstjeneste (SBU).