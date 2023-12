Donald Trump selger dressen han ble arrestert i på internett

Tidligere USA-president Donald Trump selger deler av dressen han hadde på seg på arrestasjonsbildet da han ble arrestert i Georgia tidligere i år.

Trump, som er den ledende kandidaten til å bli republikanernes presidentkandidat i 2024, er tiltalt i fire saker: to på føderalt nivå, én av statsadvokaten på Manhattan og én i Georgia.

Tirsdag gikk Donald Trump ut på Truth Social for å annonsere en ny innsamlingsaksjon ved å gi bort deler av dressen han hadde på seg på arrestasjonsbildet, til de som kjøper den nye utgaven av Trumps samlekort.

Samlekortene er digitale, og kan da kun sees på en pc-skjerm, mobil eller lignende, men benytter du deg av tilbudet skal du få tilsendt et fysisk kort med en del av dressen Trump bar under arrestasjonen.

Regninger å betale

«På grunn av den store begeistringen og suksessen med mine tidligere TRUMP DIGITALE SAMLEKORT, gjør vi det igjen - MugShot-utgaven, tilgjengelig AKKURAT NÅ. Hvis du kjøper 47 kort, får du i tillegg en del av dressen jeg hadde på meg på «Arrestasjonsbildet», og du får også en invitasjon til en gallamiddag med meg på Mar-a-Lago! Ikke vent, de forsvinner RASKT (tror jeg!). Jeg er glad hvis du er glad. Kos dere. God jul og godt nytt år!», skriver Trump.

Den nye utgaven av samlekortene viser Trump i ulike scenarier. Utgivelsen følger Trumps digitale samlekort fra i fjor, som ble solgt for 99 dollar stykket og inneholdt bilder av han som superhelt og i ulike aktiviteter.

Trumps rettssaker har resultert i stadig større advokatregninger i forbindelse med presidentvalgkampen i 2024. I august hadde flere av Trumps politiske aksjonskomiteer samlet inn mer enn 40 millioner dollar i advokatutgifter, skriver Newsweek.

Ifølge rapporter om valgkampfinansiering som ble innlevert i august, overgikk regningene valgkampbudsjettene til flere av hans motstandere, og sendte valgkampen hans på konkursens rand, til tross for at han tidligere har samlet inn mye penger.

Trumps juridiske kamper har imidlertid ført til et overskudd av donorpenger, og i oktober opplyste kampanjen at den hadde samlet inn mer enn 45.5 millioner dollar i tredje kvartal, langt mer enn Ron DeSantis og andre republikanske kandidater.

Et utvalg av de digitale samlekortene.

Lønnsomt bilde

Ifølge tilsynsorganet for å håndheve reguleringen av valgkampfinansiering i USA er det lovlig å bruke innsamlede midler til juridisk bistand.

I august ble Trump den første tidligere presidenten som fikk tatt et arrestasjonsbilde av seg selv, etter å ha blitt innsatt i et fengsel i Georgia.

Den tidligere presidenten er anklaget for å ha konspirert med 18 medtiltalte for å omgjøre valgtapet i delstaten i 2020, men han har nektet straffskyld og sagt at saken er en del av en politisk heksejakt mot ham.

Det er ikke første gang Trump forsøker å slå mynt på bildet. I august, kort tid etter at fotografiet ble tatt, lanserte han en kolleksjon inspirert av bildet på kampanjesiden sin som omfatter T-skjorter, krus og klistremerker.