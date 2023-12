Argentina devaluerer pesoen med 50 prosent

Finansminister Luis Caputo (i midten) er Argentinas nye finansminister. Foto: Gustavo Garello / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

I et forsøk på å gjøre noe landets økonomiske krise har Argentinas ferske finansminister kunngjort at pesoen devalueres med over 50 prosent mot dollaren.