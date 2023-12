Vladimir Putin advares av russiske kvinner: – Ingen abort, ingen sex

Russland står i en befolkingsnedgang som har forverret seg siden begynnelsen av krigen i Ukraina.

Selv om abort fortsatt er lovlig og allment tilgjengelig i Russland, har de nylige forsøkene på å innskrenke adgangen til abort truffet en nerve over hele landet, og aktivister har siden oppfordret tilhengere til å sende inn offisielle klager, sirkulere underskriftskampanjer på nettet og til og med arrangere små protester, skriver Newsweek.

Russiske myndigheter har i tillegg begynt å begrense tilgangen til abortpiller og nødprevensjon som følge av økt etterspørsel etter krigen i Ukraina.

Se video: Her møter han «Putins tispe»

«Kvinnens valg»

I 2022 økte salget av abortpiller med 60 prosent, ifølge det russiske analyseselskapet RNC Pharma.

De siste månedene har private klinikker i russiske regioner, sluttet å tilby abort, ifølge russiske myndigheter.

Mandag ble det arrangert en demonstrasjon mot forbudet mot abort på private klinikker.

Demonstrantene hadde med seg skilt hvor det sto «Abortforbudet løser ikke problemet, det forverrer det bare», «Barn bør være ønsket», «Ingen abort, ingen sex» og «Å føde eller ikke føde er kvinnens valg».

Demonstrasjonen skal ha vært godkjent av myndighetene, men ikke mer enn to dusin deltakere fikk lov til å delta.

Protesten kommer som en reaksjon på et lovforslag som vil fjerne aborttjenester fra private klinikker, samtidig som det er planlagt å redusere perioden hvor det er mulig å avbryte svangerskapet.

Ber om «landsomfattende forbud»

Det hele kommer i kjølvannet av andre tiltak som innføres i landet for å begrense aborttallene. Reproduktive rettigheter og abort har blitt mye diskutert, og det fokuseres på abort som et teoretisk forebyggende tiltak mot synkende befolkningstall.

– Russland har virkelig et demografisk problem. Det er et stort land, men det er ikke nok folk. For ikke å snakke om økonomien. Vi trenger virkelig flere mennesker, det er åpenbart, alle innrømmer det, sa den russisk-ortodokse kirkens overhode patriark Kirill 12. november, samtidig som han etterlyste et landsomfattende forbud mot å «oppmuntre kvinner til å ta abort».

I november foreslo et medlem av den russiske statsdumaen, å løslate kvinner som er dømt for mindre alvorlige forbrytelser, slik at de kan bli gravide.

I tillegg har det blitt foreslått at myndighetene bør tilby utbetalinger til russiske kvinner som nekter å ta abort.

Befolkningsnedgang

Russland har opplevd en befolkningsnedgang som ser ut til å ha forverret seg under den pågående krigen med Ukraina, med høye tapstall.

I januar 2020, omtrent to år før Russland invaderte Ukraina, kunngjorde Vladimir Putin en rekke tiltak for å øke antall fødte barn i Russland.

Planene omfattet blant annet støtte til nybakte mødre, i tillegg til velferdsytelser til lavinntektsfamilier og gratis skolemat i fire år.

Per 1. januar 2023 ble det anslått at det bodde 146.45 millioner mennesker i Russland, en nedgang på ca. 530.000 fra året før.