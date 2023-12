Overveldende flertall i FNs hovedforsamling for våpenhvile i Gaza

NTB

FNs hovedforsamling har med et stort flertall vedtatt å kreve en umiddelbar humanitær våpenhvile mellom Israel og Hamas på Gazastripen.

Kravet ble vedtatt med 153 stemmer for og ti stemmer mot, mens 23 land avsto fra å stemme.

– FN-resolusjonen om en umiddelbar våpenhvile i Gaza har Norges fulle støtte. Det er positivt at et flertall av FNs medlemsland i dag stemte for resolusjonen om en umiddelbar våpenhvile i Gaza, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) i en pressemelding.

Norge var blant landene som stemte for resolusjonen.

I tillegg til den umiddelbare våpenhvilen krever også hovedforsamlingen at gislene som Hamas tok i forbindelse med terrorangrepet mot Israel 7. oktober, blir sluppet fri.

USA stemte mot

Blant landene som stemte mot kravet, var USA og Israel. USAs FN-ambassadør uttalte før avstemmingen at en våpenhvile i beste fall ville være midlertidig, og i verste fall ville være farlig.

– Flere europeiske land stemte for dagens resolusjon om en humanitær våpenhvile enn ved forrige avstemming 27. oktober. Dette er positivt. Men i lys av den katastrofale situasjonen i Gaza skulle vi ønske at enda flere land stemte for, sier Eide.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap). Foto: Emilie Holtet / NTB Les mer Lukk

Hovedforsamlingen vedtok også i oktober en resolusjon med krav om øyeblikkelig våpenhvile i Gaza, og Norge var da blant de 121 landene som stemte for denne.

Ikke bindende

Resolusjoner vedtatt i hovedforsamlingen er ikke bindende, slik Sikkerhetsrådets resolusjoner er.

I forrige uke la USA ned veto mot en resolusjon i Sikkerhetsrådet som var langt på vei identisk med den som nå er vedtatt i hovedforsamlingen.

Selv om hovedforsamlingen derfor ikke kan innføre straffetiltak når pålegg ikke etterleves, er resolusjonene likevel et tydelig uttrykk for verdenssamfunnets syn og tillegges derfor en viss politisk vekt.