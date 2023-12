Fryste russiske midler kan havne i Ukraina

NTB

EU har tatt et første skritt mot å overføre russiske statsmidler som har blitt fryst i forbindelse med sanksjoner mot landet, til Ukraina.

Skrittet ble tatt i form av et forslag fra EU-kommisjonen som ble lagt fram tirsdag, men detaljene i det er ikke offentliggjort.

De grove trekkene er likevel gjort kjent av EU-tjenestepersoner. Tanken er i første omgang å sette av renteinntektene fra rundt 200 milliarder euro i fryste midler fra den russiske sentralbanken, anslått å være rundt 2 til 4 milliarder euro, til å kunne overføres til Ukraina.

Flere EU-land og jusseksperter har imidlertid advart mot å gå for fort fram i frykt for at slike avgjørelser kan bli gjenstand for langvarige rettssaker.

EU har i flere omganger innført sanksjoner mot Russland i forbindelse med landets invasjonskrig av Ukraina.

Se video: Ukraina: «Nei, dette er ikke fra Star Wars»