John Kerry på klimamøtet: – En krig for overlevelse

NTB

Intense forhandlinger fortsetter på overtid på klimatoppmøtet i Dubai. Vertskapet varsler et nytt forslag til beslutning etter at det forrige utløste raseri.

– På dette klimatoppmøtet skal vi prøve noe som aldri er blitt gjort før. Noe historisk, sa møtets generaldirektør Majid Al Suwaidi tirsdag.

Da var det offisielle sluttidspunktet for møtet allerede passert. Hektiske forhandlinger fortsatte på overtid, men avstanden mellom landene så ut til å være stor.

Et utkast til beslutning ble lagt fram dagen før av det emiratiske vertskapet. Men det ble avvist av en lang rekke land.

– Vi kom ikke hit for undertegne dødsattesten vår, sa forhandleren John Silk fra Marshalløyene.

Dette er en av øystatene som trues av stigende havnivå i takt med den globale oppvarmingen.

Mange muligheter

Det mest betente stridstemaet på toppmøtet Cop 28 er framtiden til kull, olje og gass. Mange land ønsker en klar oppfordring om utfasing av de fossile energikildene.

Saudi-Arabia står i spissen for oljeproduserende land som overhodet ikke vil han noen slik oppfordring.

I det omstridte utkastet mandag var redusert produksjon og bruk av fossil energi nevnt. Men bare som ett alternativ på en liste med mulige tiltak.

Både miljøaktivister eksperter reagert sterkt på utkastet.

– For å unngå at Cop 28 blir det pinligste og mest håpløse nederlaget i løpet av 28 år med klimaforhandlinger, må den endelige teksten inneholde tydelige formuleringer om utfasing av fossil energi, uttalte USAs tidligere visepresident Al Gore.

Skylder på oljelobbyister

Gore, som fikk Nobels fredspris sammen med FNs klimapanel i 2007, langet ut mot mandagens utkast på meldingstjenesten X. Han hevdet at teksten så ut som den var skrevet av oljekartellet Opec.

Den australske akademikeren Clive Hamilton mener utkastet måtte være påvirket av oljenæringens lobbyister. Miljøaktivister mener altfor mange av dem har fått innpass på Cop 28, som holdes i oljelandet De forente arabiske emirater. Møtelederen Sultan Al Jaber er også toppsjef for Emiratenes statlige oljeselskap.

– Hvis noe i nærheten av den nåværende teksten blir vedtatt, vil det vise at Cop-prosessen er så ødelagt at den ikke lenger kan repareres, sa Hamilton, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Både EU, USA, Canada og Norge slo fast at utkastet var for utydelig og at de ikke kunne støtte det.

– Dette er vage formuleringer om hva man kan tenke seg å ville, slik teksten er nå, sa klima- og miljøvernminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) til NTB.

– Liv og død

Forhandlingene fortsatte utover natten natt til tirsdag, og USAs klimautsending John Kerry (80) kom med en tydelig beskjed i et møte som ble avsluttet klokka 2.30.

– Jeg tror ikke noen her ønsker å bli assosiert med å ikke klare å leve opp til dette ansvaret, sa Kerry. Han understreket at forhandlerne sto overfor historisk beslutninger om liv og død.

– Dette er en krig for overlevelsen, la han til.

Dagen etter hevdet møtets generaldirektør at mandagens utkast nærmest var ment som en prøveballong.

– Teksten vi sendte ut, var et utgangspunkt. Da vi sendte den ut, visste vi at meningene kom til å være polariserte. Men vi var ikke kjent med landenes røde linjer. Nå har vi inntatt et ståsted der vi kan lage et nytt utkast, sa Majid Al Suwaidi.