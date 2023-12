UNRWA-sjefen er i Gaza: – Helvete på jord

UNRWA-sjefen sier at folk bor på gaten i Gaza og mangler alt. Her fra Rafah sør på Gazastripen 12. desember. Les mer Lukk

NTB

Lederen for FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten (UNRWA) er på Gazastripen. Han omtaler det som et helvete på jord.