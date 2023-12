EU jakter «plan B» for Ukraina-budsjett

Diplomater fra EU-land utenom Ungarn jobber på høygir for å finne en måte å gi Ukraina 50 milliarder euro på utenom EUs langtidsbudsjett. Foto: Cornelius Poppe / NTB

NTB

EU-diplomater jobber på høygir for å finne en løsning for Ukraina-fondet og omgå det varslede vetoet fra Ungarn, ifølge Financial Times.