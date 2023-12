Britisk avis: Orban jobber for å stanse USAs Ukraina-støtte

NTB

Støttespillere av Ungarns statsminister Viktor Orban skal denne uken ha et lukket møte med republikanerne i håp om å få slutt på USAs våpenstøtte til Ukraina.

Det får den britiske avisen The Guardian opplyst av flere kilder i Washington.

Medlemmer av Ungarns utenrikspolitiske institutt og ansatte fra den ungarske ambassaden i Washington skal mandag og tirsdag tale under et arrangement i regi av den konservative tenketanken Heritage Foundation.

Tenketanken har lenge vært kritisk til USAs støtte til Ukraina.

På dag to av arrangementet er flere republikanske medlemmer av Kongressen invitert til et lukket møte, får The Guardian opplyst av en kilde i partiet. Flere av dem skal ha takket ja.

En kilde ved den ungarske ambassaden sier at målet er å få dem til å stanse støtten til Ukraina.

– Orban er sikker på at Ukraina-hjelpen ikke vil godkjennes av Kongressen. Samtidig prøver han å blokkere bistand fra EU, sier kilden til avisen.