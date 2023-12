Tysk general frykter Russland og en mulig defensiv krig

General Carsten Breuer frykter det tyske forsvaret ikke er klar til å forsvare egne grenser.

Etter at Ukraina gikk til motoffensiv i sommer og høst, ser det igjen ut til at Russland har tatt initiativet i krigen.

Ukraina klarte ikke å oppnå målet sitt om å trenge gjennom til svartehavskysten og dermed kutte Russlands landbro til Krim, og nå har Russland startet å rykke frem i områdene Ukraina hadde gjenerobret.

Den høyest rangerte i Tysklands hær, Carsten Breuer, sier nå at han er bekymret for hvordan Russland gjenoppbygger seg. Generalinspektøren for Bundeswehr mener at heller ikke tyskere kan føle seg for trygge i fremtiden, ifølge Newsweek.

– Tyskland må venne seg til muligheten for at vi kanskje en dag må kjempe en defensiv krig, sier Breuer i et intervju med den tyske avisen Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Internasjonalt fokus

Tyskland har vært en av de sterkeste allierte til Ukraina etter invasjonen i februar 2022. Det tyske forsvarsdepartementet vedtok en nye støttepakke til Ukraina verdt omtrent 12 milliarder kroner.

General Breuer forteller at det tyske forsvaret har mange engasjerte, handlekraftige og pålitelige soldater, men at fokuset har vært på internasjonale operasjoner de siste årene. Han trekker frem at krigene i Balkan, Afghanistan og Mali har krevd mye oppmerksomhet og ressurser helt siden 90-tallet.

Nå mener generalen at ressursbrukens bakside viser seg. Breuer sier at det tyske forsvaret ikke lenger er tilstrekkelig rustet for nettopp å forsvare Tyskland. I tillegg mener han at strukturene i forsvarsorganisasjonen ikke lenger legger til rette for raske og målrettede beslutninger.

– Vi vil forsvare oss

Tidligere har den kjente russiske propagandisten Vladimir Solovjov uttalt at Tyskland kommer til å eksistere under russiske flagg i fremtiden. Bakgrunnen skal være de økende forsendingene av støtte fra Tyskland til Ukraina.

– Vi har ingen valg. Vi vil fullføre, vi vil erobre Berlin nok en gang, og denne gangen vil ikke forlate den, sa Solovjov i programmet sitt, ifølge Newsweek.

Likevel er ikke alt bekmørkt Tysklands militær, ifølge Carsten Breuer. På spørsmål om Tyskland vil være i stand til å stå imot en russisk invasjon svarer han kontant:

– Ja. Punktum. Vi har ikke noe annet alternativ. Vi kan forsvare oss, og vi vil forsvare oss.