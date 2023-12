Ukraina er bare begynnelsen i Russlands krig mot «satanismen», ifølge russisk kommandant

Ukrainsk soldat avfyrer en rekylfri kanon under kamptrening på et militært treningsfelt nord i Ukraina fredag 3. november 2023.

Ifølge kommandanten var «satanismen» også i ferd med å ødelegge Russland.

Den russiske kommandanten Apti Alaudinov fortalte nylig til den statlige russiske TV-programlederen Vladimir Solovjov at Ukraina er «starten» i krigen mot «satanisme».

Solovjov er en russisk propagandist og har vært en ivrig tilhenger av den russiske presidenten Vladimir Putins invasjon av Ukraina, som han kaller en «rettferdig operasjon».

I et klipp fra Solovjovs program som ble lagt ut på X, deler Alaudinov sitt syn på hvordan Russland ser på krigens utvikling.

Hellig krig

På spørsmål fra Solovjov om hvordan det står til med krigen, nesten to år etter at Russland startet sin fullskala invasjon i februar 2022, sier Alaudinov:

– Krigen vi nå fører i Ukraina, og mange vil ikke forstå dette, er i realiteten en hellig krig for Russland og ingenting annet.

Alaudinov sier at Russland ikke er ute etter Ukrainas landområder, men at «vi forsvarer vårt folks interesser når det gjelder åndelighet, moral, guddommelige verdier og universelle menneskelige verdier».

– Der ble vi en buffer mot satanismen som rykket stadig nærmere grensene våre. I bunn og grunn omringet den Russland fullstendig. Denne satanismen var i ferd med å ødelegge landet vårt, fortære det og bryte det opp i små deler. Denne krigen vil være utgangspunktet, legger han til.

«Bare begynnelsen»

Alaudinov advarer videre om at krigen er langt fra over:

– Det vi ser i dag er bare begynnelsen. Selvfølgelig vil denne spesielle militæroperasjonen ta slutt, men tro ikke at de vil la oss leve i fred etter det. Vi har en veldig, veldig lang vei til den seieren der vi blir nasjon nummer én! Det er vi allerede, men vi må bevise det for hele verden, sier han.

I løpet av de siste ukene har russiske tropper innledet en større offensiv rettet mot Avdijivka, en by i Donetsk-regionen øst i Ukraina som Russland også gjør krav på. Offensiven kom etter et større ukrainsk motangrep i løpet av sommeren og høsten, skriver Newsweek.

Ukraina gjenerobret noe territorium, men mislyktes i sitt større mål om å trenge gjennom til Svartehavet og bryte Russlands bro til Krim, som Putin annekterte i 2014.

Benådet russisk morder

Tanken om at Russland skal stoppe spredningen av satanisme i Ukraina er ikke ny.

I oktober 2022 oppfordret Aleksej Pavlov, assisterende sekretær i Russlands sikkerhetsråd, til «desatanisering» av Ukraina og sa at det finnes «hundrevis av sekter» i landet.

– Jeg tror at med fortsettelsen av den spesielle militæroperasjonen blir det mer og mer presserende å desatanisere Ukraina. Ved hjelp av internettmanipulasjon og psykoteknologi har det nye regimet forvandlet Ukraina fra en suveren stat til en totalitær hypersekt, sa Pavlov.

I forrige måned ble det avslørt at en russisk mann, Nikolai Ogolobjak, som ble dømt til 20 års fengsel for å ha drept fire tenåringer i et ritual sammen med en satanistsekt, ble benådet av Putin etter å ha tjenestegjort i det russiske militæret.

Ogolobjaks far fortalte at Ogolobjak tjenestegjorde i seks måneder i en «Storm Z»-enhet, som Russland har brukt til å gjennomføre lokale fremstøt ved frontlinjene i Ukraina.