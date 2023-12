Filippinene: Alvorlig opptrapping i Sør-Kina-havet

NTB

Myndighetene på Filippinene anklager Kina for å trappe opp situasjonen i Sør-Kina-havet etter et sammenstøt mellom skip i helgen.

Fartøyer fra den kinesiske kystvakten og kinesisk milits skal ha spylt filippinske båter med vannkanoner.

De kinesiske fartøyene skal også ha kjørt inn i filippinske båter. Om bord i en av dem var den filippinske forsvarssjefen Romeo Brawner.

– Dette er en alvorlig opptrapping, sier en talsperson for Filippinenes nasjonale sikkerhetsråd.

Brawner sier imidlertid i et radiointervju at han ikke tror kineserne visste at han var i bord i båten som både ble påkjørt og spylt med vannkanon.

Bakgrunnen for situasjonen er at Kina og Filippinene gjør krav på de samme områdene i Sør-Kina-havet.