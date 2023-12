Polen: Nato-land har tre år på seg til å forberede seg på angrep fra Russland

Polens nasjonale sikkerhetsbyrå advarer Natos 31 medlemsland. Har bare tiden av veien til å styrke alliansen for å hindre russisk angrep.

I et intervju med det polske mediet Nasz Dziennik sier lederen av det polske sikkerhetsbyrået, Jacek Siewiera, at Russland kan angripe Nato innen 36 måneder.

– Våpenindustrien i Russland jobber i tre skift hver dag, og kan gjenoppbygge sine militære ressurser i løpet av de neste tre årene, advarer Siewiera, skriver Kyiv Independent.

Ifølge en ny rapport fra forskningsinstituttet DGAP (German Council on Foreign Relations) har Nato kun fem til ni år på seg til å vinne våpenkappløpet med Russland.

«Innenfor den tidsrammen må Tyskland og Nato gjøre det mulig for styrkene deres å avskrekke og, om nødvendig, kjempe mot Russland. Først da vil Nato være i en posisjon hvor risikoen for en ny krig i Europa reduseres».

– Et tydelig signal som avskrekker aggresjon

Men i det polske sikkerhetsbyrået har alarmen gått for lengst. De mener tidsperspektivet på fem til ni år er alt for optimistisk. Nå ber de forsvarsalliansen våkne opp før det er for sent.

– Hvis vi ønsker å unngå krig, bør Nato-landene på den østlige flanken forberede seg på konfrontasjon i løpet av en treårsperiode. Dette er tidsvinduet vi har for å skape en kapasitet på den østlige flanken, som vil gi et tydelig signal som avskrekker aggresjon, sier Siewiera, ifølge The Independent og New York Post.

Trusler om angrep og bruk av atomvåpen



Den polske sikkerhetstoppen peker ut fire land som spesielt utsatt for fremtidig russisk aggresjon; Polen, Estland, Romania og Litauen.

Russiske talspersoner har gjentatte ganger truet både Polen og de baltiske landene med militærmakt, inkludert bruk av atomvåpen.

I forrige uke sa den litauiske utenriksministeren, Gabrielius Landsbergis, at Vesten må stå samlet for å forberede seg på et mulig russisk angrep. Han advarer om at dersom land på østflanken blir overlatt til seg selv, vil de falle.

– 2028 vil være et nytt kritisk øyeblikk

Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, advarte nylig om at at Russland kan innlede nye angrep mot andre land allerede i 2028 dersom konflikten med Russland blir en frossen konflikt, skriver Estlands nasjonale kringkaster, ERR.

– Nå vurderer Russland ulike scenarier for de kommende årene. Ett av dem er spesielt farlig. Hvis det er noen pause i aggresjonen mot Ukraina, enhver frysing av situasjonen, så vil det være et nytt kritisk øyeblikk. Hvis Russland får lov til å tilpasse seg nå, så vil Kreml i 2028 kunne gjenopprette det militære potensialet vi har ødelagt, og Russland vil ha nok makt til å angripe landene som er i fokus for russisk ekspansjon, advarte Zelenskyj, og nevnte spesielt Estland, Latvia og Litauen.

«Russland må anerkjenne en konflikt med Nato som håpløs fra første stund»

Ifølge det tyske forskningsinstituttet DGAP «representerer Russland, med sine imperiale ambisjoner, den største og mest presserende trusselen mot Nato-landene.»

«Mulighetsvinduet for Moskva må ikke åpnes. Russland må anerkjenne en konflikt med Nato som håpløs fra første stund, og til enhver tid. For å sikre dette bør Nato raskt øke sin krigsevne og kommunisere dette synlig overfor Russland. (...) Klokken begynner å tikke så snart de intense kampene i Ukraina stopper. Vinduet for et mulig russisk angrep vil åpne så snart Russland tror at et angrep, for eksempel på de baltiske landene, kan lykkes,» heter det i rapporten «Preventing the next war».