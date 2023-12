Kyivs ordfører: To personer skadd av nedskutt rakett

NTB

Ukrainske luftvernsystemer har skutt ned raketter som hadde hovedstaden Kyiv som mål, ifølge militærkilder i landet. To personer meldes å være skadd.

Ifølge Kyiv-ordfører Vitalij Klitsjko har vrakrester fra nedskutte russiske raketter falt ned flere steder i byen natt til mandag.

Ett sted har en kvinne og en mann blitt skadd av splinter, mens en brann på taket av en bygning med boliger et annet sted raskt ble slukket, ifølge ordføreren.

Serhij Popko, lederen for Kyivs militære administrasjon, opplyser at luftvernsystemer «skjøt ned fiendtlige mål». Luftforsvaret melder at det dreier seg om åtte russiske raketter.

Tidligere på natten ble det meldt at flyalarmen gikk i Kyiv, og at det var hørt eksplosjoner.