Minst 17 skadd i togkollisjon i Italia

NTB

Minst 17 mennesker er skadd i en togkollisjon nord i Italia, men ingen av dem skal ha fått alvorlige skader.

Ulykken skjedde søndag utenfor Ravenna på en strekning mellom Bologna og Rimini, melder italienske medier.

Ulykken skjedde da et høyhastighetstog og et lokaltog i relativt lav hastighet kjørte inn i hverandre. Det ene toget skal ifølge La Repubblica ha stanset for en signalfeil da det andre toget kjørte inn i det.

Ifølge brannvesenet er minst 17 personer skadd. En talsperson for togselskapet Trenitalia opplyser at det kun dreier seg om lettere skader – for det meste skrubbsår.

Samferdsels- og visestatsminister Matteo Salvini opplyser at han følger med på situasjonen og bekrefter også at det dreier seg om lettere skader.