Vladimir Putins mystiske fravær: Reduserte opptredener og ekstreme sikkerhetstiltak

Vladimir Putin har gjort færre offentlige opptredener i løpet av det siste året enn man kunne forvente, ifølge et uavhengig russisk mediehus.

Undersøkelser utført av Proekt, et russisk uavhengig mediehus som er forbudt av Kreml, viser at Putin bare har vært offentligheten 147 dager fra 1. november 2022 til 31. oktober 2023.

Vladimir Putin kunngjorde fredag at han stiller til gjenvalg neste år. Russerne vil gå til valgurnene 17. mars 2024.

Etter grunnlovsendringer som den russiske lederen fikk gjennomført før krigen i Ukraina, kan han bli sittende til 2036.

«Lei sitt eget folk»

Proekt sier at Putins reduserte offentlige opptredener det siste året er uvanlig med tanke på at presidentvalget skal avholdes i 2024.

«Han er veldig lei av sitt eget folk», skriver Proekt. Denne påstanden er ikke uavhengig bekreftet.

Putin har ikke bare gjort få offentlige opptredener det siste året, men av de møtene han har holdt, har han også forsøkt å holde avstand til andre i nesten halvparten av dem.

Putin gjennomfører for eksempel mange møter virtuelt, via videolink. Ifølge Proekt har Putin holdt 113 videomøter det siste året, inkludert nesten alle møtene i Sikkerhetsrådet og alle møtene med regjeringsmedlemmer.

Den russiske lederen har også blitt avbildet mens han holder møter med tjenestemenn på avstand ved langbord, noe som har ledet spekulasjoner om Putin er bekymret for covid-19.

I andre tilfeller har det blitt satt opp en barriere foran presidenten på scenen, som skiller ham fra tilhørerne.

«På gaten er Putins samtalepartnere tvunget til å stå på mer enn 10 meters avstand fra han, bak en spesielt opptegnet rød linje», tilføyer Proekt.

«I teorien kan dette forklares med et ønske om å beskytte seg mot covid-19. Men noen ganger har Putin fortsatt behov for å kommunisere med folk ansikt til ansikt, og da tyr Kreml til ville (fra et offentlig politisk synspunkt) sikkerhetstiltak», legger mediet til.

Strenge regler

En tidligere Kreml-vakt sa tidligere i år i et intervju at Putin er «en president som isolerer seg selv», skriver Newsweek. Vakten la til at selv Kreml-ansatte «må overholde en streng karantene i to uker før et hvilket som helst arrangement, selv de som varer 15 til 20 minutter».

Proekt skriver at Putin ikke alltid jobbet «så lite»:

«For eksempel, tilbake i oktober 2007, som vi sammenligner Putins nåværende prestasjoner med, hadde han offentlige møter nesten hver dag. Og hvis vi ser bort fra møter ansikt til ansikt med embetsmenn selv om de på det tidspunktet kunne ha vært offentlige, var Putin offentlig til stede i 23 dager».

Til sammenligning opptrådte Putin offentlig i 15 dager i oktober i år.

«Samtidig viser Putin seg ikke bare mindre offentlig, han holder også færre arrangementer totalt sett. I mai 2017 rapporterte Kremls pressetjeneste for eksempel om 67 møter der presidenten deltok, og i mai 2023 - bare 40», legger Proekt til.