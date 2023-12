Fosse mottok nobelprisen i Stockholm – fikk salen til å le i takketalen

NTB

Ikledd kjole og hvitt med St. Olavs Orden rundt halsen mottok Jon Fosse nobelprisen i litteratur i Stockholm søndag. I sin takketale fikk han hele salen til å le.

Like før klokken 17 søndag gikk Jon Fosse fram på scenen for å motta nobelmedaljen fra Sveriges kong Carl Gustaf.

Den 64 år gamle forfatteren var antrukket kjole og hvitt, og for anledningen hadde han tatt på seg sin St. Olavs Orden som han mottok i 2005. På brystet hans var festet medaljen som han fikk da han ble ridder av Den franske nasjonale fortjenesteorden i 2003.

64-åringen var tilsynelatende preget av stundens høytidelige alvor, men smilte da han mottok prisen og bukket dypt til kongen, akademiet og publikum.

Etterpå spilte orkesteret «Anitras dans» fra Peer Gynt av Edvard Grieg til ære for den norske nobelprisvinneren, som altså er kun den fjerde nordmannen som mottar nobelprisen i litteratur. Fosse føyer seg nå inn i rekken sammen med Bjørnstjerne Bjørnson, Knut Hamsun og Sigrid Undset. Undset var den forrige som mottok prisen – for 95 år siden.

– Gikk bedre enn fryktet

Den tidvis mediesky forfatteren takket nei til pressekonferansen som ofte holdes i forbindelse med nobeldagene og har også takket nei til intervjuer. Likevel fikk SVT noen ord med 64-åringen etter prisutdelingen.

– Jeg var veldig skeptisk, men det har gått mye bedre enn fryktet, sa Fosse.

Fosse hadde på forhånd uttalt at han gruet seg veldig og var fryktelig nervøs foran nobeldagene. Torsdag holdt han sitt nobelforedrag.

– Det har for så vidt vært helt greit. Det har vært kjekt og fint på en måte, men når jeg kommer tilbake til hverdagen min, hva nå den måtte være, så kommer jeg nok ikke til å gå rundt og føle meg som en nobelprisvinner – bare som den gamle gutten jeg var, sa Fosse.

Fosse fikk salen til å le

Senere på kvelden var det duket for pomp og prakt i byens rådhus, hvor nobelprisvinnerne ble hedret med den store nobelbanketten.

Fosse satt ved siden av prinsesse Christina Fru Magnuson, som er kongens søster, og Sveriges kulturminister. På menyen sto blant annet norsk kongekrabbe og mange andre lekre retter.

Fosse fikk salen til å le da han holdt sin korte takketale på engelsk.

– For mange år siden så jeg meg selv, ikke i en drøm eller dagdrøm, men mer i et slags syn, gående på siden av en vei inn til en by. Da jeg så meg selv der, en gang i fremtiden, så jeg meg selv som en som hadde vunnet nobelprisen i litteratur, sa Fosse.

– På grunn av dette synet følte jeg meg betrygget om at jeg en dag ville stå her, for å være helt ærlig med dere, sa han til latter fra salen.

Nobelprisene i fysikk, kjemi, medisin og økonomi ble også delt ut. Der fikk blant annet ungarske Katalin Karikó og amerikanske Drew Weissman nobelprisen i medisin for sitt arbeid med utviklingen av covid-19-vaksiner basert på mRNA-teknikk.

Grudde seg og var nervøs

Fosses 37 år gamle kone og elleve år gamle datter var også på plass, men satt ikke ved siden av forfatteren. Blant dem som også var på plass i Stockholm, var kulturminister Lubna Jaffery (Ap), samt Fosses forlegger, Samlaget-sjef Håkon Kolmannskog.

Her hjemme ble prisutdelingen strømmet på Litteraturhuset i Oslo, som i disse dager har hatt en rekke Fosse-arrangementer over flere dager. Også i Strandebarm i Hardanger er det stor fest.

Fosse har vært i Stockholm over flere dager, og torsdag holdt han sitt nobelforedrag.

Forfatteren takket nei til flere av arrangementene, men besøkte fredag biblioteket i Stockholm-forstaden Rinkeby. Det har vært tradisjon siden 1988 at litteratur-prisvinneren besøker biblioteket. Der møtte Fosse barn som hadde lest bøkene hans, og forfatteren var tydelig rørt etter at barna sang for ham, ifølge VG.

«Jeg ser fram mot å treffe deg. Jeg vet at du er veldig sjenert, men det går bra, vi er også det», heter det i en av hilsenene fra et barn ved navn Asli.