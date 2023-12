FNs hovedforsamling stemmer trolig for nytt krav om våpenhvile i Gaza

NTB

FNs 193 medlemsland skal samles tirsdag, der et flertall trolig kommer til å stemme for et nytt krav om øyeblikkelig våpenhvile i Gaza, ifølge diplomater.

Nyheten om at hovedforsamlingen skal tre sammen for en ny spesialsesjon, ble kjent etter at USA la ned veto i FNs sikkerhetsråd om et krav om umiddelbar humanitær våpenhvile mellom Israel og Hamas.

Det er diplomater som søndag kveld opplyser til nyhetsbyrået Reuters om det forestående møtet.

I oktober stemte 121 land i hovedforsamlingen for en resolusjon som tok til orde for en umiddelbar og varig våpenhvile. 14 stemte imot, og 44 avsto fra å stemme. Norge var blant landene som stemte for.