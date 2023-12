Minst 17 skadd i togkollisjon i Italia

NTB

Minst 17 mennesker er skadd i en togkollisjon nord i Italia, ifølge brannvesenet.

Ulykken skjedde søndag utenfor Ravenna på en strekning mellom Bologna og Rimini, melder italienske medier.

Ifølge foreløpige opplysninger skal ingen av ofrene ha livstruende skader.

Ulykken skjedde da et høyhastighetstog og et lokaltog i relativt lav hastighet kjørte inn i hverandre. Det ene toget skal ifølge La Repubblica ha stanset for en signalfeil da det andre toget kjørte inn i det.