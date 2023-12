NTB

Israels statsminister Benjamin Netanyahu ber Hamas overgi seg umiddelbart. Han sier gruppens time nærmer seg slutten.

– Krigen pågår fortsatt, men dette er begynnelsen på slutten av Hamas. Jeg sier til Hamas-terroristene: Det er over. Ikke dø for Sinwar. Overgi dere nå, sier Netanyahu.

Yahya Sinwar er Hamas' øverste leder på Gazastripen.

Uttalelsen kom kort tid etter at Hamas slo fast at ingen gisler kan forlate Gaza i live uten at palestinske krav innfris. Hamas' hovedkrav er at Israel løslater fengslede palestinere.

Til sammen er minst 18.000 palestinere drept på Gazastripen siden 7. oktober, ifølge det Hamas-styrte helsedepartementet.