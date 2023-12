Flere land vil at EU-toppmøtet skal be om Gaza-våpenhvile

NTB

Belgia, Irland, Malta og Spania vil at EU-landene på toppmøtet til uken sammen skal ta til orde for våpenhvile på Gazastripen.

Midtøsten er allerede på møtekartet når lederne for de 27 EU-landene samles i Brussel torsdag og fredag.

I et brev til EU-president Charles Michel skriver de fire landenes statsministre at de vil at hele blokken skal samle seg om «raskt å be partene om å erklære en varig humanitær våpenhvile som kan lede til en slutt på stridighetene». De vil også be om umiddelbare tiltak for å beskytte Gazas sivile.

For å unngå at volden spres seg til den okkuperte Vestbredden, tar de fire også til orde for at eiendelene til voldelige bosettere fryses.

Fredag la USA ned veto mot et forslag i FNs sikkerhetsråd om å kreve en umiddelbar humanitær våpenhvile. En annen vetomakt, Storbritannia, avsto fra å stemme, mens de tretten øvrige medlemmene stemte for forslaget.

På EU-toppmøtet skal lederne også diskutere unionens langtidsbudsjett, kampen mot russisk aggresjon og hjelp til Ukraina.

Ukrainas nasjonalforsamling ber de 27 lederne gi klarsignal til å starte samtaler om medlemskap i unionen. Det er ventet at toppmøtet skal ta stilling til om de skal gå videre med prosessen. Under krigen har EU-landenes ledere stort sett vært positive til Ukrainas ambisjoner om å melde seg inn.