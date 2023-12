70.000 migranter stoppet i Tunisia i år

NTB

Hittil i år har Tunisia hindret over 70.000 migranter i å prøve å krysse Middelhavet, opplyser nasjonalgarden. Det er mer enn dobbelt så mange som i fjor.

Sammen med Libya er Tunisia det vanligste utgangspunktet for tusenvis av mennesker som forsøker å komme seg til Europa.

I løpet av årets elleve første måneder har myndighetene stanset totalt 69.963 migranter. I samme periode i fjor var tallet 31.297, ifølge statistikk fra nasjonalgarden.

78 prosent av dem som ble stoppet var utlendinger, mens resten var tunisiere. I fjor var 59 prosent av dem som ble stoppet, utlendinger.

Utvandringen akselererte etter at president Kais Saied i februar holdt en tale der han fordømte «horden av ulovlige innvandrere» fra Afrika sør for Sahara, som han hevdet var en del av en kriminell plan for å endre befolkningssammensetningen i landet. Talen utløste voldelig innvandringsmotstand og fikk flere land til å hente tusener av sine borgere hjem, mens mange forsøkte å komme seg unna med båt over Middelhavet. Flere av båtene sank på veien.

FN og internasjonale organisasjoner har anklaget Tunisia for å utvise flere tusen til Libya og Algerie, noe myndighetene avviser.