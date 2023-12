Slik brukte Hunter Biden pengene han skulle skattet

President Joe Bidens sønn er beskylt for å ha unndratt 1,4 millioner dollar i skatt mellom 2016 og 2019.

USAs justisdepartement har tatt ut ni nye tiltalepunkter om skatteunndragelse mot Hunter Biden.

I de 56 sider lange rettsdokumentene står det at departementet mener Biden har unndratt minst 1,4 millioner dollar i føderal inntektsskatt i løpet av en fireårsperiode. Summen tilsvarer drøyt 15 millioner kroner med dagens kurs.

I stedet for å betale skatt, har Biden brukt store summer på en overdådig livsstil, skriver departementet i dokumentene.

Strafferammen er på opptil 17 års fengsel.

Skattelovbruddene kommer i tillegg til en tiltale om brudd på våpenloven i delstaten Delaware. I oktober erklærte Biden seg ikke skyldig i å ha løyet om narkotikabruk da han kjøpte et våpen. Det var den første straffesaken mot et barn av en sittende amerikansk president, ifølge NTB.

Slik brukte han pengene

Ifølge rettsdokumentene brukte Hunter Biden angivelig pengene sine på «narkotika, eskorter og kjærester, luksushoteller og utleieeiendommer, eksotiske biler, klær og andre personlige gjenstander, kort sagt, alt unntatt skattene hans», skriver BBC.

Hans skal ha brukt omtrent 1 million dollar i 2016, 1,4 millioner dollar i 2017, 1,8 millioner dollar i 2018 og 600 000 dollar i 2019, ifølge tiltalebeslutningen.

Mellom 2016 og 2019 trakk han ut 1,6 millioner dollar bare fra minibanker.

I samme periode skal han ha brukt over 683 000 dollar på betalinger til «ulike kvinner», ytterligere 188 960 dollar på «voksenunderholdning», 397 530 dollar på klær og tilbehør, og 237 496 dollar på helse, skjønnhet og apotekvarer.

«Konstant festing»

Hunter Biden valgte i flere år å ikke ha fast bolig. Istedenfor bodde han på luksushoteller. De fleste var i Los Angeles, New York City og Washington DC.

Ifølge rettsdokumentene brukte han hotellene «til konstant festing».

Noen av pengene gikk til leie av en Lamborghini. Den leide Biden etter å ha flyttet til Vestkysten fordi han ventet på at Porschen hans skulle sendes til ham.

I tillegg betalte presidentens sønn 1500 dollar til en eksotisk danser på en strippeklubb, 11.500 dollar for to netter med en eskorte, 27.316 dollar i betalinger til en pornografisk nettside og 10.000 dollar for å kjøpe medlemskap i en sexklubb.

Crack-kokain

Nå bruker påtalemyndigheten Hunter Bidens egne ord mot ham. De hevder at Biden selv skriver mye av det tiltalen påstår i sine egne memoarer, Beautiful Things.

Blant annet pekes det på utgifter på 388.810 dollar han hevdet gikk til forretningsrelaterte reiser, til tross for at han skrev i boken sin at året var «dominert av crack-kokainbruk tjuefire timer i døgnet, røyking hvert femtende minutt, syv dager i uken».

Luksushotellene fra tiltalene skal også være de samme som det skrives om i Beautiful Things.