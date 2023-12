Faren til seriemorder Jeffrey Dahmer er død: Hallusinerte og spurte etter sønnen, ifølge kilde

Jeffery Dahmers far skal ha hallusinert at han så sin beryktede seriemordersønn i månedene før han døde 87 år gammel.

Lionel Dahmer døde på et hospice ikke langt fra hjemmet sitt på i Ohio, opplyser en kilde nær familien denne uken. En ansatt i helsevesenet bekrefter at de har blitt varslet om Lionels død.

Den pensjonerte kjemikeren hadde hatt dårlig helse og vært innlagt på sykehus gjentatte ganger det siste året. Han skal også ha blitt hardt preget av at hans andre kone, Jeffreys stemor Shari, døde på et sykehjem i januar.

Spurte etter sønnen

Lionel etterlater seg sin yngre sønn David og Davids to barn.

– Tidlig i morges fikk jeg beskjed om at Lionel døde på et hospice. Han bare sovnet inn. Han hadde vært på hospice siden oktober etter at helsen hans ble forverret og han ble brakt til sykehuset i Medina i Ohio. Lionel hadde hjerteproblemer og tok medisiner for det, forteller en kilde som står familien nær.

– De siste månedene var han tungt medisinert og hadde hallusinasjoner om at han så Jeff. Han var usammenhengende og spurte om folk hadde sett Jeff. Han sa at Jeff hadde kommet for å treffe han. Han spurte også om Shari, det var nesten som om han prøvde å huske lykkeligere tider, fortsetter kilden.

Kilden forklarer at Lionels helse begynte å bli dårligere etter at Shari gikk bort i januar, skriver The Sun.

– Til å begynne med gikk det sakte, men han ville ikke reise seg og bevege seg så mye. Det var nesten som om han var klar til å dø. Det er mange der ute som har stor respekt og beundring for Lionel på grunn av det han gikk gjennom med Jeff og hvordan han taklet det. Det er en veldig trist dag for dem som brydde seg om han, utdyper kilden.

Lionel Dahmer sto ved sønnens side etter at han ble avslørt som seriemorder og seksualforbryter. Han fikk selv mye oppmerksomhet etter at han skrev boken «A Father's Story» om sine opplevelser med Jeffrey.

– Vi har kommet hverandre veldig nær etter at han ble arrestert. Jeg elsker fortsatt sønnen min. Jeg kommer alltid til å støtte ham, det har jeg alltid gjort, sa han i et intervju med Oprah Winfrey i 1994.

Grusomme drap

Jeffrey Dahmer ble dømt til 16 ganger livsvarig fengsel etter å ha drept og lemlestet 17 menn og gutter i Wisconsin og Ohio mellom 1978 og 1991.

Flere av drapene involverte kannibalisme, nekrofili og oppbevaring av kroppsdeler.

Seriemorderen ble slått i hjel som 34-åring av en innsatt i et fengsel i Wisconsin i 1994.

Historien om Jeffrey Dahmer har fortsatt å forferde og fascinere siden detaljene om seriemorderen ble kjent for offentligheten. I fjor slapp Netflix dramaserien «Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story».

Serien ble Netflix nest mest populære engelskspråklige serie gjennom tidene og måneden etter kom Netflix med dokumentarserien «Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes».

Ifølge kilden var den fornyede interessen for sønnen utfordrende for Lionel.

– Etterdønningene etter Netflix-serien og dokumentarserien i fjor påvirket han. Folk begynte å dukke opp hjemme hos han, og han ble oppringt på tilfeldige tider av døgnet om det, så det stresset han. Han var bekymret for sikkerheten sin.