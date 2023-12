Svensk EU-diplomat stilles for retten i Iran

Sveriges utenriksminister Tobias Billström under et besøk på Stortinget i november. Foto: Javad Parsa / NTB

NTB

Rettssaken mot Johan Floderus, som har sittet fengslet i over 600 dager i Iran, har startet, opplyser Sveriges utenriksminister Tobias Billström.

– Jeg er i dag blitt informert om at rettssaken mot Johan Floderus er innledet i Teheran, skriver Billström i en sms til det svenske nyhetsbyrået TT lørdag.

– Sveriges chargé d'affaires var på plass i domstolen, men ble nektet retten til å være til stede under rettssaken, fortsetter Billström.

Sverige har reagert på dette og bedt om tillatelse til å være til stede når rettssaken fortsetter.

EU-tjenestemannen Floderus ble pågrepet i Iran under en feriereise sammen med venner 17. april 2022. 33-åringen skal ha blitt anklaget for spionasje, men hittil er ingen tiltalepunkter mot svensken blitt offentliggjort.

Isolasjon og lystortur

I seks uker etter pågripelsen fikk verken familien eller den svenske regjeringen noen som helst informasjon om hvor Floderus befant seg eller hvordan han hadde det. Først i juli i fjor opplyste Iran at en svenske var pågrepet og anklaget for spionasje. Fem måneder etter pågripelsen fikk han treffe den svenske ambassadøren.

Amnesty International har opplyst at Floderus er blitt dårlig behandlet i det beryktede Evin-fengselet i Teheran. Det er også her årets mottaker av Nobels fredspris, Narges Mohammadi, sitter fengslet.

Floderus er ifølge menneskerettsorganisasjonen blitt utsatt for langvarig isolasjon og lystortur. Cellen hans har tidvis vært opplyst døgnet rundt, noe som har bidratt til at svensken har fått store smerter, angst og søvnvansker, ifølge Amnesty.

Sultestreik

Floderus har også ved to anledninger sultestreiket fordi han nektes å ha regelmessig kontakt med familien sin. Den første samtalen familien hadde med 33-åringen i fengselet, var i januar i år. Siden har de hatt lite kontakt. I de videosamtalene han har fått ha med familien, er det tydelig at han har gått mye ned i vekt.

– Det finnes ingen som helst grunn til å holde Johan Floderus frihetsberøvet, enda mindre er det grunn til å stille ham for retten. Dette har både Sverige og EU uttrykt svært tydelig overfor representanter for Iran, skriver Billström til TT.

Mulig press mot Sverige

I september i år bekreftet EUs utenrikssjef Josep Borrell pågripelsen og navnga svensken. Borrell understreket at unionen jobber hardt for å få løslatt Floderus.

– På hvert diplomatiske møte på alle nivåer har vi tatt opp saken. Vi stopper ikke før han er fri, sa utenrikssjefen.

En talsperson for det iranske rettsvesenet sa på samme tid at den svenske statsborgeren har «begått forbrytelser på territoriet til den islamske republikken Iran».

Pågripelsen fant sted kort tid etter at en livstidsdom ble gitt til iraneren Hamid Noury i Sverige. Flere eksperter mener Iran bruker svensken for å legge press på Sverige for å få Noury utlevert til Iran.

Iran har i lang tid brukt arrestasjoner av utenlandske statsborgere som forhandlingskort for å sikre løslatelser av egne borgere eller frigivelse av midler frosset på utenlandske kontoer.

EU-sanksjoner

Forholdet mellom EU og Iran er blitt betydelig forverret de siste årene. Det skyldes både Irans våpenleveranser til Russland og økt bekymring for menneskerettsbrudd.

EU har vært kritisk til iranske myndigheters voldelige håndtering av protestbølgen for kvinnerettigheter, demokrati og frihet i kjølvannet av Mahsa Aminis død i september 2022.

EU har innført flere sanksjoner mot Iran både som følge av våpenleveransene og undertrykkelsen av demonstranter.