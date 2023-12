Hjelpeorganisasjoner med krass kritikk etter USA-veto i FN

NTB

Internasjonale hjelpeorganisasjoner reagerer sterkt på Sikkerhetsrådets manglende evne til å få en slutt på krigen i Gaza.

– Vi er rystet over at FNs sikkerhetsråd ikke vedtok en resolusjon som krever en humanitær våpenhvile og betingelsesløs løslatelse av gisler holdt i Gaza, heter det i en felles uttalelse flere internasjonale hjelpeorganisasjoner, blant dem norske Flyktninghjelpen.

USA la fredag kveld ned veto mot en slik resolusjon i Sikkerhetsrådet.

– Dersom den hadde blitt vedtatt, ville det ha gitt et sårt tiltrengt pusterom for sivile som er under konstant bombardement i Gaza. Dette var en mulighet til å stoppe volden, slår hjelpeorganisasjonene fast.

Ingen trygge steder

I tillegg til Flyktninghjelpen er uttalelsen undertegnet av blant andre Redd Barna, Action Against Hunger, Oxfam og Care International.

– Gaza er nå det mest dødelige sted i verden for sivile. Det fins ingen trygge steder der, slår hjelpeorganisasjonene fast.

Leger Uten Grenser (MSF) har også rettet skarp kritikk mot USAs veto og Sikkerhetsrådets handlingslammelse.

Medskyldige

– Til nå har handlingslammelsen i FNs sikkerhetsråd og vetoer fra medlemsland, særlig USA, gjort dem medskyldige i den pågående massakren; denne handlingslammelsen har åpnet for massedrap av menn, kvinner og barn, het det i en uttalelse fra den uavhengige og nøytrale hjelpeorganisasjonen fredag kveld.

MSF kritiserer Israel for vilkårlige angrep, for å fordrive sivilbefolkningen og for å hindre tilgang til helsehjelp for dem som trenger det.

– Dette har gjort livene til over 2 millioner mennesker uutholdelig, slår de fast.

Tragisk

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) deler hjelpeorganisasjonenes skuffelse og frustrasjon.

– Det er tragisk at Sikkerhetsrådet ikke klarer å bli enige om en humanitær våpenhvile, sa han til NTB fredag kveld.

Norge har gitt fulle støtte til en resolusjon som krever umiddelbar våpenhvile i Gaza, understreket han.