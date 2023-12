FN-topp bekymret over meldinger om seksuell vold mot gisler

NTB

FNs spesialrepresentant Camilla Patten sier meldingene om seksuell vold mot gisler som holdes av Hamas gjør henne svært bekymret.

Patten er generalsekretær Antonia Guterres' spesialutsending for seksualisert vold i konflikter. Hun sier i en pressemelding at hun er bekymret for de sivile som fortsatt holdes som gisler og ber om at de slippes fri umiddelbart og uten betingelser.

Israels regjering har invitert Patten på offisielt besøk, noe hun har takket ja til. Hun sier det blir en mulighet til å møte personer som har overlevde seksuell vold, inkludert nylig løslatte gisler, for å løfte fram deres stemmer og få førstehånds vitnesbyrd.

Patten fordømmer Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober, og hun sier hun er svært bekymret etter grusomme rapporter om seksualisert vold og overgrep som skal ha blitt begått. Hun gir også uttrykk for sympati med det alvorlige, kollektive traumet som følger av brutaliteten, heter det i pressemeldingen.

Som grunnlag for FNs engasjement ber Patten om en solid og uavhengig gransking av påstandene om seksuell vold i forbindelse med den pågående konflikten. Hun ber Israel gi adgang til FN-organer som har mandat til å etterforske påstandene som er kommet fram.

Patten gjentar også Guterres' ønske om en snarlig humanitær våpenhvile, slik at de siviles lidelser i Gaza kan lindres, og slik at nødhjelp slipper inn for å avverge en humanitær katastrofe.