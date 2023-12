Kunne du landet et passasjerfly? Det tror nesten halvparten av amerikanske menn

Minstekravet for å fly med passasjerer i Norge er 200 timer flytid.

50 prosent av amerikanske menn tror at de kunne landet et fly.

Se for deg at høyttalerne i flyet starter å sprake. Flyet har akkurat ristet litt ekstra på seg. Ingen fare – det er sikkert bare turbulens. En kabinansatts stemme bryter gjennom flystøyen. Den er ikke like rolig som du forventer.

– Har noen av passasjerene erfaring med å fly? Begge pilotene er bevistløse og vi trenger noen til å lande flyet med assistanse fra lufttrafikktjenesten.

Ingen kommer frem. Ingen svarer.

Ville du svart? Ville du klart å lande flyet?

Ifølge en undersøkelse fra i år, mener nesten 50 prosent av amerikanske menn at de kunne landet et fly. Til sammen mente 32 prosent av amerikanere generelt at de kunne klart det, skriver CNN.

Små fly

Det finnes flere historier om passasjerer som redder situasjonen når piloter har mistet bevisstheten. For eksempel klarte Darren Harrison i fjor å lande et tomotors fly i Florida med veiledning fra en flygeleder som tilfeldigvis også var flyinstruktør.

Det som imidlertid er en gjenganger i slike historier er flyenes små størrelser. Hvis man derimot skal føre et kommersielt passasjerfly endres spillereglene drastisk.

Selv om mye av dagens flygninger kan gjennomføres ved hjelp av autopilot, er likevel de mest krevende manøvrene de der pilotene må ta tak og styre flyet selv.

Først og fremst er det snakk om å lette og lande som sees på som mest krevende og dette er også operasjoner som gjøres manuelt. Kun i et lite utvalg flymodeller er det mulig å lande med autopilot.

Hvordan lande?

Landinger er kanskje det mest kompliserte og krever nøyaktig kontroll over flyets retning og nedstigning.

For å lande vellykket må en pilot holde en passende hastighet samtidig som de håndterer utstyrs- og flapskonfigurasjonen, overholder lufttrafikkreglene, kommuniserer med lufttrafikkontroll og fullfører en rekke analoge og digitale sjekklister. Når flyet nærmer seg rullebanen, må de nøyaktig vurdere høyden, redusere kraften og justere nedstigning slik at de lander på riktig del av rullebanen, ifølge CNN.

Når flyet først er på bakken må bremsene på og jetmotorene må settes i «reverse thrust» som gjør at kraften sende fremover og dermed hjelper til med å bremse flyet.

Det hele skjer over relativt kort tid, og alle prosessene beskrevet styres av «en million» knapper og spaker.

Tar tid

Fra du starter som elev til du blir en kommersiell pilot må du gjennom en omfattende utdanning. Du må gjennom flere grader av sertifikater før du kan fly kommersielle flygninger profesjonelt. Før du entrer en cockpit, må du studere fag som aerodynamikk, luftrett, meteorologi, navigasjon og flysystemer.

Etter å ha mestret grunnleggende ferdigheter blir elevene opplært av instruktører i små fly, med bruk av simulator mot slutten, før de flere år senere kan håndtere kommersielle fly.

Hvis du ikke har lært det grunnleggende om flygning, er sjansene for å trygt lande et passasjerfly med lufttrafikktjenestens hjelp, nærmest null.