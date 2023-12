Hegerberg scoret igjen – full pott i Frankrike

Ada Hegerberg jubler etter å ha scoret hattrick for Norge mot Portugal nylig. Foto: Terje Bendiksby / NTB Les mer Lukk

NTB

Ada Hegerberg styrte sikkert inn et straffespark i Lyons 5-0-seier over Lille. Siden starten av november står hun med ti mål for klubb og landslag.