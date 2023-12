Guterres i Sikkerhetsrådet: Gazas folk ser ned i avgrunnen

Palestinere sørger foran sykehuset i Deir al-Balah over slektninger som er drept i israelske angrep. Lederen for FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) sa fredag at det må bli en slutt på «desimeringen» av palestinske liv på Gazastripen.

NTB

Sivilbefolkningen på Gazastripen har ingen reell beskyttelse, og ingen steder er trygge for dem, sier FNs generalsekretær António Guterres.

– Det er ingen effektiv beskyttelse av sivile, sa Guterres til FNs sikkerhetsråd fredag.

– Mer enn 17.000 palestinere skal ha blitt drept siden starten av Israels militæroperasjoner. Dette omfatter mer enn 4000 kvinner og 7000 barn. Titusenvis sies å være skadd, og mange er savnet, trolig begravet i ruinene, la han til.

Guterres påpekte at sykehus er blitt rammet av bomberegnet, at det er kritiske mangler på medisin, blod, mat og vann og at det også er knapt med drivstoff til å drive de 14 av Gazas 36 sykehus som fortsatt er i drift.

FNs tilfluktssteder angrepet

Ingen steder på Gazastripen er trygge, sa Guterres, som viste til angrep mot bygg tilhørende FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) der folk har søkt tilflukt.

– Minst 88 av UNRWAs tilfluktssteder er rammet av angrep som har drept mer enn 270 mennesker og såret flere enn 900, sa han.

FN har gitt Israel koordinatene til UNRWAs skoler og andre tilfluktssteder, som huser nesten 1,2 millioner internt fordrevne palestinere.

Israel har utpekt rundt 150 tilfluktssteder som de sier ikke vil bli angrepet, i tillegg til Mawasi-området på rundt 20 kvadratkilometer, melder Times of Israel fredag.

Kan ikke forsvares

Guterres påpekte i sin tale til Sikkerhetsrådet at Israels angrep begynte etter Hamas-angrepet 7. oktober der rundt 1200 personer ble drept og 240 bortført.

– Jeg fordømmer uten forbehold disse angrepene. Jeg er forferdet over rapporter om seksuell vold. Det finnes ingen måte å rettferdiggjøre drap på rundt 1200 mennesker, blant dem 33 barn, eller å såre tusenvis av andre og ta hundrevis av gisler, sa Guterres.

– Samtidig kan brutaliteten Hamas gjorde seg skyldige i, aldri forsvare den kollektive avstraffelsen av det palestinske folk, påpekte generalsekretæren.

– Ser inn i avgrunnen

UNRWA-sjef Philippe Lazzarini tok i en uttalelse fredag til orde for en umiddelbar våpenhvile. Det å «oppfordre til en slutt på desimeringen av palestinere i Gaza er ikke en fornektelse av de avskyelige angrepene mot Israel 7. oktober», sier han.

Guterres tok i bruk FN-paktens artikkel 99 da han innkalte FNs sikkerhetsråd til nye samtaler om krigen mellom Israel og Hamas. Han har krevd at medlemslandene jobber for en våpenhvile på Gazastripen, etter at en tidligere våpenhvile opphørte i forrige uke.

– Gazas folk ser ned i avgrunnen. Det internasjonale samfunnet må gjøre alt de kan for å gjøre slutt på lidelsen deres, sa han.

Fredag kveld var det ventet at de 15 medlemslandene nok en gang ville stemme over en resolusjon som krever en humanitær våpenhvile.