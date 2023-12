Ukraina oppgraderer missilet som senket Moskva

Det opplyser landets viseforsvarsminister.

Det ukrainske militæret utvikler en ny versjon av Neptun-missilet som skal ha bidratt til senkingen av den russiske krysseren Moskva i april i fjor. Skipet var før hendelsen kjent som det mektigste krigsskipet i Svartehavet.

– Vi jobber for tiden med Lang Neptun, en modifisering av missilet Neptun, sier Ukrainas viseforsvarsminister og generalløytnant Ivan Havrylyuk i et intervju med et tidsskrift utgitt av departementet, ifølge Kyiv Post.

Her kan du lese mer om krigen i Ukraina!

Ingen detaljer

Viseforsvarsministeren sier et nye missilets spesifikasjoner og forbedringer er militære hemmeligheter. Dette gjelder også progresjonen i arbeidet.

Ifølge Kyiv Post har det tidligere gått rykter om at et nytt Neptun-missil var under utvikling. Det er først nå ukrainske myndigheter går ut med informasjon om prosjektet.

Se video: – Dette er hvordan helvete ser ut

Your browser doesn't support HTML5 video. Deler ny video fra fronten: – Dette er hvordan helvete ser ut Les mer Lukk

Flaggskipet Moskva

Det var 14. april 2022 den russiske krysseren Moskva ble sunket av det som skal ha vært ukrainske missiler av typen R-360 Neptun. Ifølge ukrainske myndigheter ble missilene avfyrt fra land.

Skipet var flaggskip for den russiske Svartehavsflåten. Det skal ha hatt et mannskap på 510 om bord. Moskva skal dermed være det største russiske krigsskipet som har blitt senket i kamp siden andre verdenskrig.

Det er usikkert hvor mange liv som gikk tapt da skipet sank. Etter forliset oppga russiske myndigheter at én var død og 27 savnet.