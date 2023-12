FN-topp: Ikke lenger mulig å drive humanitær operasjon i Sør-Gaza

Palestinere evakuerer en såret mann fra en bygning i Khan Younis som er rammet av et israelsk luftangrep torsdag. Det er harde angrep mot Khan Younis, som ligger sør på Gazastripen. Foto: Mohammed Dahman / AP / NTB

NTB

Det er ikke lenger mulig for FN å drive en humanitær operasjon i Sør-Gaza, sier FNs nødhjelpssjef. Sør på Gazastripen er gatene overfylte av fordrevne.

Etter at Israel først ga sivilbefolkningen på Gazastripen beskjed om å evakuere til sør, har kamphandlingene nå tatt seg kraftig opp også sør i enklaven. Israelske styrker er i aksjon i storbyen Khan Younis, og sivile blir stadig bedt om å evakuere til nye såkalte trygge soner.

– Vi har ikke en humanitær operasjon gående i Sør-Gaza, vi kan ikke lenger omtale det som det, sier FNs nødhjelpssjef Martin Griffiths.

Han sier at tempoet i Israels angrep på Sør-Gaza er likt det vi så da Israel angrep Nord-Gaza. Det skjedde etter at hele Gazastripen hadde vært utsatt for kraftig bombing i dagene etter Hamas-angrepet på Israel.

– Planen legges i ruiner

– Det betyr at det ikke er noen trygge områder for sivile i Sør-Gaza, som har vært en hjørnestein i den humanitære planen om å beskytte sivile og dele ut nødhjelp, sier Griffiths.

– Uten slike områder faller hele planen i ruiner, legger han til.

FN har denne uken opplyst at det stort sett kun er i Rafah helt sør på Gazastripen at det har vært mulig å dele ut nødhjelp. Slik var situasjonen også torsdag, med unntak av medisinsk nødhjelp som ble levert til to sykehus i Khan Younis.

Midt- og Nord-Gaza er avskåret fra sør, så til de områdene kommer ikke nødhjelpen fram.

FN advarer mot enorme sivile lidelser som følge av dette. Gazastripen har i to måneder vært utsatt for en av de mest omfattende bombingene i historien, i tillegg til at israelske styrker er i aksjon på bakken.

– Ikke plass i gatene

I løpet av uken har titusener internt fordrevne ankommet Rafah, og tilstrømmingen fortsatte torsdag, opplyser FN.

– Humanitære aktører i Gaza varsler om ekstremt overfylte forhold, og mangel på det aller nødvendigste. Det er ikke plass til folk, selv ikke i gatene og på åpne plasser, skriver FNs nødhjelpskontor (OCHA).

De advarer mot fare for at sivile dør, sykdommer sprer seg og at det blir lovløse forhold i kaoset.

Nord på Gazastripen – der store områder ligger i ruiner – er situasjonen også kritisk. Palestinsk Røde Halvmåne opplyste torsdag at de må midlertidig stanse driften av ambulansesenteret. Det er mangel på drivstoff og stengte sykehus som gjør det umulig å evakuere sårede.

Pågripelser på skole

FN skriver at israelske styrker pågrep opp mot hundre palestinske menn og gutter fra 15 år og oppover på en skole i Beit Lahia i nord. Israel opplyser at de etterforsker om de er knyttet til Hamas.

Torsdag ga Israels hær også beskjed om at folk i områder i Jabalia, Az Zaytoun, gamlebyen i Gaza by og Ash Shuja’iyeh må evakueres. Det bodde rundt 500.000 i disse områdene før krigen og det er anslått at 200.000 internt fordrevne er der.

Samtidig fortsatte angrepene både fra lufta, sjøen og land. Ifølge FN var det særlig i midtsonen på Gazastripen at angrepene var kraftige det siste døgnet. Det ble også avfyrt flere raketter fra Gaza mot Israel.

FN varsler at minst 350 palestinere ble drept og 1900 såret mellom onsdag og torsdag. Tallene er fra det palestinske helsedepartementet.

Ifølge palestinske helsemyndigheter er 17.177 palestinere blitt drept i Gaza siden krigen startet. Rundt 70 prosent av dem skal være barn og kvinner. Rundt 46.000 er såret. Tallene kan være enda høyere siden det er antatt at mange ligger under ruinene.

Så langt er det meldt om at 93 israelske soldater er drept på Gazastripen. Over 1200 ble drept i Hamas-angrepet på Israel.