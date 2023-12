Trump anker kjennelse om manglende immunitet

NTB

Donald Trump anker en kjennelse om at han ikke har immunitet mot straffeforfølgelse etter stormingen av Kongressen for snart tre år siden.

Mens amerikanske presidenter har immunitet for handlinger de har utført i embets medfør, har en domstol kommet fram til at han handlet som kandidat – ikke president – da han oppfordret tilhengerne sine til å marsjere mot Kongressen.

Kjennelsen innebærer at den tidligere presidenten er i ferd med å gå tom for muligheter til å unngå å bli stilt for retten for å ha forsøket å tilsidesette valgresultatet fra 2020.

Anken, som er et kortfattet dokument på en side, er starten på en juridisk prosess som kan ende i høyesterett i løpet av de kommende månedene. Trumps advokater krever også at alle frister knyttet til saken må settes på vent mens anken behandles.