Cameron diskutert omstridt flybase i Indiahavet med Blinken

NTB

En viktig, men omstridt flybase på en øygruppe i Indiahavet var ett av temaene da Storbritannias utenriksminister møtte sin amerikanske kollega i Washington.

Antony Blinken, som var vert for møtet med David Cameron, sier USA anerkjenner britisk suverenitet over Chagosøyene, som huser basen Diego Garcia. Øygruppen er formelt kjent som Det britiske territoriet i Indiahavet.

Øyene ble skilt ut fra Mauritius før den tidligere kolonien fikk sin uavhengighet fra Storbritannia i 1968. Fem år senere ble innbyggerne tvangsflyttet vekk fra øyene.

I en avstemning i 2019 fastslo FNs hovedforsamling at øyene bør gis tilbake til Mauritius. Tidligere i måneden skrev den britiske avisen Daily Telegraph at forsvarsminister Grant Shapps vil at Storbritannia skal legge bort planene om å overlevere øygruppen.