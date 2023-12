Israel utvidet kapasiteten for å inspisere nødhjelp til Gaza

NTB

Israel har gått med på å åpne en grensestasjon for inspeksjon av humanitær nødhjelp som skal sendes til Gaza via grenseovergangen Rafah, opplyser USA.

Grenseovergangen Kerem Shalom skal brukes til inspeksjonen, sier en høytstående amerikansk tjenestemann, ifølge Reuters. Kerem Shalom ligger der grensen mellom Israel og Gaza møter grensen mot Egypt, noen få kilometer sør for grenseovergangen ved Rafah.

USA har i flere uker diskutert en mulig åpning av Kerem Shalom med Israel for å øke tempoet i inspeksjonsprosessen for lastebilene med nødhjelp.

Den israelske obersten Elad Goren, som leder Cogat – Israels etat for sivil koordinering med palestinerne – sier Kerem Shalom kan åpnes for inspeksjoner i løpet de nærmeste dagene.

– Det vil være det første mirakelet vi har sett på flere uker og vil gi et stort løft til den logistiske prosessen og som logistikkbase for den humanitære operasjonen, sier FNs bistandssjef Martin Griffiths.

Mens overgangen i Rafah i utgangspunktet er beregnet på fotgjengere, sto Kerem Shalom for over 60 prosent av lastebiltrafikken inn til Gaza før krigsutbruddet for to måneder siden.