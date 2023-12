Elleve års fengsel for storming av Kongressen

NTB

En tidligere politimann er dømt til elleve års fengsel for sin deltakelse i stormingen av Kongressen i Washington 6. januar 2021.

Den pensjonerte 59-åringen ble i juni funnet skyldig i fire lovbrudd, inkludert forstyrrende opptreden med dødelig eller farlig våpen.

Straffen på elleve år og tre måneders fengsel var noe mildere enn aktors påstand, som var tolv og et halvt år i fengsel.

Flere hundre Donald Trump-supportere stormet Kongressen i 2021 for å stanse den formelle godkjenningen av valgresultatet etter at Trump tapte presidentvalget i november året før. 59-åringen som nå er dømt, har hele tiden stått fast ved at han mener Joe Biden stjal valget fra Trump. Den tidligere politimannen forsvarte seg selv i retten.

Hittil er over 1230 mennesker siktet for lovbrudd knyttet til opptøyene og stormingen. Over 450 er dømt, mange av dem til fengselsstraff.