Fosse i nobelpristalen: Rørt av dei som seier at diktinga mi har redda livet deira

Årets nobelprisvinnar i litteratur, Jon Fosse, i samband med sitt nobelforedrag på Børsen i Gamlebyen i Stockholm. Foto: Fredrik Persson / TT / NTB Les mer Lukk

NTB

Jon Fosse har vore redd for at han har vore med på å legitimere sjølvmord i diktinga si. Difor blir han rørt av dei som seier at diktinga hans har redda livet deira.