Kilder: EU-land har kun bestilt 60.000 granater til Ukraina

EU-land skal ha lagt inn bestillinger på kun 60.000 artillerigranater til Ukraina, langt mindre enn hva som er målet.

Det opplyser personer med nær kjennskap til saken til nyhetsbyrået Reuters.

I mars lanserte EU flere ordninger som skulle bidra til at medlemslandene kjøpte inn 1 million runder med ammunisjon, både granater og raketter, i løpet av ett år. Noe av det viktigste var å skaffe Ukraina sårt tiltrengte artillerigranater på 155 mm.

Ordningene, som går ut på at medlemslandene kan kjøpe inn ammunisjon via kontrakter inngått av Det europeiske forsvarsbyrået (EDA), har så langt resultert i innkjøp av om lag 480.000 enheter, ifølge EU. Det gjenstår fortsatt fire måneder.

At det er kjøpt inn såpass lite av granatene som skulle utgjøre kjernen i programmet, viser hvor vanskelig det er for EU å oppfylle ønsket om å forsyne Ukraina med våpen og ammunisjon som regnes som svært viktig for at landet skal kunne drive tilbake russiske invasjonsstyrker.