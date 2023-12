«Festenes fest» byr på svenske ingredienser og soul til nobelprisvinnerne

NTB

Jon Fosse og de andre nobelprisvinnerne skal bli vartet opp med «det beste av Sverige på en tallerken» under den tradisjonsrike banketten søndag kveld.

Mens fredsprisvinner Nargis Mohammadi blir feiret i Oslo søndag, deles nobelprisene for fysikk, kjemi, litteratur, medisin og økonomi ut i Stockholm senere samme ettermiddag. I konserthuset skal Kungliga Filharmonikerna og sangerinnen Julia Sporsén stå for musikken mens litteraturprisvinner Jon Fosse mottar medaljen.

Det som ofte kalles «festenes fest» skjer imidlertid fra klokka 19 i Den blå salen i Stockholms rådhus. Banketten der både prisvinnerne og kongelige deltar har lange tradisjoner, og både musikk- og menyvalg følges med stor interesse i Sverige. Jon Fosse har bekreftet overfor Bergensavisen at han, tilsynelatende noe motvillig, «kjem til å kome» på banketten.

Soul på programmet

Akkurat hvem han skal få sitte ved siden av på banketten blir først kjent dagen før – klokka elleve lørdag 9. desember. I tillegg til de nevnte prisvinnerne og den svenske kongefamilien, deltar også medlemmer av Svenska Akademien, regjeringen, diplomatiet og alle andre som kan tenkes å kle seg i kjole og hvitt eller gallakjole. Også presse får komme, men får ikke lov å rapportere derfra.

Musikkprogrammet er allerede kjent: Tre musikere fra den svenske soulgruppa Blacknuss skal spille under middagen. Maten står restauratøren Jacob Holmström og konditoren Annie Hesselstad for. Førstnevnte har tidligere drevet en restaurant der målet var kun å bruke svenske ingredienser, og det svenske blir fokuset også for bankettmenyen. Også noen norske ingredienser skal trolig være med, ifølge TT.

Tyttebær

– Jeg vil ikke avsløre noen bestemt ingrediens, men det kommer til å være fisk, skalldyr og alger, blant annet. Det blir inspirert av havet, sa han på et pressetreff med den svenske nobelstiftelsen.

Hesselstad velger på sin side å se til Nord-Sverige. Hun fikk smaken for tyttebær under et opphold ved Riksgränsen, og dette kommer også i sentrum i desserten.

– Jeg vil vise det beste av Sverige på en tallerken, sier hun.

Kort tid før klokka 23 bryter banketten opp, og da blir det dans i Den gylne salen.