Haley ble skyteskive i republikansk TV-debatt

NTB

Nikki Haleys fremgang den siste tiden bidro trolig til at hun ble kandidaten de andre angrep mest i den fjerde republikanske TV-debatten.

Feltet av utfordrere krymper, og det var fire kandidater som sto på scenen i Alabama da debatten startet klokken 2 natt til torsdag norsk tid. Florida-guvernør Ron DeSantis og tidligere FN-ambassadør Nikki Haley ligger nærmest Trump på målingene, men avstanden opp til den tidligere presidenten – som uteble også fra denne debatten – er fortsatt stor.

Bak følger tidligere guvernør Chris Christie fra New Jersey og forretningsmannen Vivek Ramaswamy.

Angrep hverandre

DeSantis anklaget Haley for å vri seg unna medienes kritikk, mens Ramaswamy mener den tidligere ambassadøren er for tett på næringslivets interesser etter hvert som hun har fått ny oppmerksomhet fra økonomiske bidragsytere. Haley svarte med å si at motstanderen bare er misunnelige.

Utfordringen for de fire debattantene er å vise seg fram som alternativer til Trump og angripe ham uten å skremme vekk velgerne som støtter ham. Donald Trump har ikke deltatt på noen av debattene i nominasjonskampen fram mot neste års landsmøte og presidentvalget i november 2024.

Selv om ekspresidenten fikk noe mer oppmerksomhet enn i de tidligere debattene, var kandidatene mer opptatt av å angripe hverandre.

– Diktator og mobber

Som tidligere var Christie den eneste som så ut til å ville snakke om mannen som heller valgte å holde sitt eget arrangement onsdag. Christie var den første som gikk direkte etter Trump og kalte ham en «diktator» og en «mobber», som er for feig til å stille opp i debatten.

Tirsdag sa Trump at han ikke bille bli noen diktator eller misbruke makten sin til å hevne seg mot noen om han ble valgt for en ny periode – «bortsett fra på dag én».

– Faktum er at han ikke er skikket til å være president, sa Christie og kritiserte de andre tre for å være tause om «han hvis navn ikke skal nevnes».

– Disse tre snakker som om kampen står mellom oss fire. Det er ofte vanskelig å være den eneste på scenen som snakker sant, sa Christie.

Stor avstand

Mens meningsmålingene for tiden viser at rundt 60 prosent vil ha Trump som presidentkandidat, kjemper de fire som sto på scenen onsdag, om «smulene». DeSantis ligger på 12,7 prosent på en gjennomsnittsberegning fra tallknuserne i 538, mens Haley er på 10,5 prosent.

Ramaswamy ligger på rundt halvparten av det med 4,9 prosent, mens Christie har drøyt halvparten av det igjen, med en oppslutning på 2,7 prosent.