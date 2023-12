Fem døde etter at militærhelikopter fra Guyana styrtet

NTB

Et helikopter med sju personer om bord fra hæren i Guyana er lokalisert etter at det ble meldt savnet nær grensa til nabolandet Venezuela.

Guyanas president Irfaan Ali sier på Instagram at minst fem av de sju om bord er bekreftet omkommet.

Fem offiserer var på en inspeksjonsreise langs grensa i det splitter nye Bell-helikopteret da det ble meldt savnet. I tillegg til offiserene var det et mannskap på to om bord.

Forsvarssjef Omar Khan sier kontakten med helikopteret ble brutt kort tid etter at det tok av i dårlig vær onsdag. Han sier det ikke er noe som tyder på at Venezuela er innblandet i forsvinningen.

Forholdet mellom de to landene er for tiden svært anspent. Venezuela har tatt skritt for å gjøre krav på et omstridt og ressursrikt grenseområde som utgjør rundt to tredeler av Guyanas areal.