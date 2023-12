Hvor mange har dødd i Gaza?

Etter våpenhvilen har Israel trappet opp intensiteten i angrepene sine enda et hakk. Hvordan telles alle livene som går tapt og hvor troverdige er tallene?

Etter Hamas' angrep for to måneder siden har Israel sluppet løs militæret sitt i et voldsomt motsvar som har rystet den lille flekken med land kalt Gazastripen.

2,3 millioner innbyggere, rundt halvparten av dem under 18 år, har fått kjenne på kreftene til en av verdens mest moderne militære styrker.

Styrkeforskjellen mellom partene skinner også gjennom når vi ser på listene over dødsfall. 1278 israelere skal være drept siden konflikten startet med terroraksjonen i Sør-Israel 7. oktober. I Gaza hevder helsemyndighetene at over 17.000 mennesker er drept, skriver Reuters.

Hjelpeorganisasjoner forteller om humanitær krise som forsterkes time for time. De aller fleste i Gaza er nå hjemløse. Satellittbilder viser at opp mot 70 prosent av bygningene i deler av Gaza er ødelagte.

I tillegg forstyrres og stenges kommunikasjonen jevnlig. Telefon- og internettilgangen kontrolleres av Israel.

Ikke operativt

I de første ukene av krigen ble alle tall fra sykehusene i Gaza sendt til helsemyndighetenes hovedsentral ved sykehuset al Shifa. Det ble brukt regneark for å holde styr på navn, alder og ID-kortnummer til de avdøde, som videre ble sendt til det helsedepartementet i Ramallah. Ramallah ligger på Vestbredden og departementet er en del av de palestinske selvstyremyndighetene.

Nå forteller Omar Hussain Ali, direktør for nødoperasjonssenteret ved departementet i Ramallah, at datasenteret ved al Shifa ikke lenger er operativt. En av de fire ansatte ved senteret skal ha blitt drept i et angrep og de tre andre skal ha forsvunnet etter at israelske styrker inntok sykehuset.

Etter invasjon i Irak ble selskapet Iraq Body Count opprettet og selskapet har i det siste jobbet med dødstallene fra krigen mellom Israel og Hamas. Imidlertid mener Hamit Dardagan, fra Iraq Body Count, at arbeidet har endret seg.

– Den typen registrering av tap som er nødvendig for å forstå hva som skjer, blir vanskeligere. Informasjonsinfrastrukturen, helsesystemene som eksisterte, blir systematisk ødelagt, forteller han.

Irregulære oppdateringer

Frem til våpenhvilen kom det nesten daglige oppdateringer med de siste tallene på skadde og døde fra Gaza. Den siste oppdateringen nå, kom på mandag.

Talsmannen for Gazas helsemyndigheter, Ashraf al-Qidra, fortalte da at 15.899 personer var drept så langt i krigen. Tirsdag holdt han ikke sin vanlige pressekonferanse.

Sent onsdag sendte han en melding til journalister på Whatsapp. Meldingen sa at sykehuset al-Ahli var overveldet av antall skadde og at de skadde blør i hjel. Meldingen kom ikke med oppdaterte tall.

Den palestinske helseministeren, Mai al-Kaila, sa på tirsdag at helsetjenestene i Gaza er i en katastrofal tilstand. Over 250 ansatte skal være drept og minst 30 er arrester av israelske styrker, ifølge al-Kaila.

Når Reuters spør Nathaniel Raymond, Administrerende direktør for Humanitarian Research Lab ved Yale School of Public Health, om tallene viser et helhetlig bilde, er svaret klart.

– Det er en logisk antakelse at tallene som rapporteres, er undervurdert, er lave, svarer Raymond.

Han har jobbet med dødstall i væpnede konflikter og naturkatastrofer i 20 år.

Antallet døde kropper som ligger begravd under de minst 82.541 bygningene som er lagt i grus i Gaza, er fortsatt uvisst.

Metodene er velfungerende

Oona Campbell, professor ved London School of Hygiene and Tropical Medicine, forteller at palestinske helsemyndigheter har bygget opp sin troverdighet over lang tid. Metodene for å opprettholde grunnleggende statistikk og spore dødsfall generelt, ikke bare i krigstider, er velfungerende.

Nathaniel Raymond sier seg enig og kaller de palestinske datainnsamlingsferdighetene for profesjonelle og priser dem for deres harde innsats for å sikre statistisk troverdighet.

Da Biden tidligere sådde tvil om tallene fra Gazas helsemyndigheter, publiserte de 26. oktober en 212 sider lang rapport med navn, alder og ID-nummer til drepte palestinere.

– Vi anser det som usannsynlig at disse mønstrene av dødsrater ville komme fra fabrikkert data, skrev Campbell etter at hun og andre forskere analyserte rapporten.

Forferdelig tegn

Israel anslår at færre enn 10.000, men flere enn 5000 fiendtlige stridende er drept og at de utgjør omtrent en tredjedel av de drepte totalt. Det spesifisere ikke hvordan anslaget ble laget. Det sies videre at palestinske myndigheters tall, som ikke skiller mellom sivile og militære, er mer eller mindre riktige.

Menneskerettighetsgrupper og forskere sier at det høye sivile dødstallet skyldes bruk av tunge våpen, inkludert bomber rettet mot å ødelegge Hamas' tunnelnettverk. Det skyldes også angrep på boligområder der Israel hevder at Hamas har gjemt militante baser, rakettutskytningsramper og våpen inni og under leilighetsbygg og sykehus.

Fra 1. desember av kan vi derimot være mer avhengige av estimater enn faktiske tall fra Gaza. Ekspertene frykter at innsamlingen vil bli umulig som følge av krigens ødeleggelser.

Det er et forferdelig tegn når man ikke lenger kan ha et dødsregister, mener Raymond