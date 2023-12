Ukraina: Russland mistet 9000 menn for å kapre ødemark

De pågående kampene langs den østlige fronten skal ha kostet Russland nærmere 9000 menn den siste måneden, hevder ukrainske kilder.

I starten av oktober fornyet Moskva sin interesse for nøkkelbyen Avdijivka i Donetsk. Byen har vært under voldsomt press den siste tiden, men har vært hjemsøkt av kamper helt siden den russiske annekteringen av Krim-halvøya i 2014.

Tusenvis av soldater skal ha blitt sendt inn i området i et forsøk på å omringe byen og de ukrainske styrkene som var forsterket der. Den offensiven har også utløst kraftige kamper i nærliggende østlige byer som Marinka og Bakhmut, som falt under russisk kontroll etter måneder med brutale kamper om våren.

«Har økt med 90 prosent»

Ukrainske og vestlige tjenestemenn anslår nå at Russland lider store tap i kampen om kontroll over Donetsk-regionen. Forrige uke rapporterte den ukrainske generalen Oleksandr Syrskyi på sin Telegram-kanal at Moskva hadde mistet nesten 8.690 soldater langs østfronten bare i november. Det skriver Newsweek.

Søndag kunngjorde det ukrainske forsvarsdepartementet på X at de russiske tapene har økt med 90 prosent i «nylige angrep».

Ifølge ukrainske myndigheter skal de russiske angrepene mot industribyen Avdijivka ha avtatt noe.

Byen hadde en gang en befolkning på 30.000 mennesker, men de fleste har flyktet. Avdijivka ligger i den østlige Donetsk-regionen som president Vladimir Putin i fjor erklærte for å være en del av Russland, dog uten å kontrollere hele området.

Frykter å tape krigen

Ukraina har den siste tiden fortsatt å be om flere våpenleveranser og støtte fra USA. Tirsdag hevdet lederen for Ukrainas presidentkontor, Andrij Jermak, at en mulig utsettelse av amerikansk støtte innebærer «stor risiko» for at Russland vinner krigen.

NTB skriver at Joe Biden presser på for å vedtatt ny støtte til både Ukraina, Israel og grensesikkerhet i en samlepakke.

Det hvite hus har bedt om å få godkjent støtte på 106 milliarder dollar, rundt 1140 milliarder kroner.

Republikanerne kontrollerer Representantenes hus med smalt flertall, og den siste tiden har USAs store Ukraina-støtte blitt et kontroversielt tema blant enkelte høyreorienterte folkevalgte.

Amerikanske tjenestemenn har advart om at USA kommer til å gå tom for midler til støtte til Ukraina innen kort tid, hvis Kongressen ikke handler.