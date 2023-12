Senatet stanset forslag om bistand til Israel og Ukraina

Republikanerne i Senatet ville ikke fortsette behandlingen av et forslag om en hjelpepakke til Ukraina og Israel etter at et vedlegg om innvandringsreform ble fjerne fra forslaget. Foto: Mariam Zuhaib / AP / NTB

Republikanere i Senatet i USA har stanset et forslag om nødhjelp til Ukraina og Israel, fordi et vedlegg om innvandringsreform er fjernet.

Konservative senatorer hadde krevd at innvandringsreform skulle være en del av vedtaket. Ettersom det er fjernet, stemte de for ikke å gå videre i behandlingen av nødhjelpspakken til 106 milliarder doller. Beløpet tilsvarer rundt 1140 milliarder kroner.

Avvisningen av nødhjelpspakken er et betydelig nederlag for presidet Joe Biden. Han har advart Kongressen og sagt at Russlands president Vladimir Putin ikke vil gi seg med seier i Ukraina, men kan gå så langt som å angripe et Nato-land.

Før det ble bråstopp i Senatet sa Biden at nye bevilgninger til å støtte Ukraina ikke kunne vente.

– Kongressen må godkjenne en tilleggsbevilgning før ferien, sier han. Skjer ikke det, er det fare for at Russlands president Vladimir Putin får «den største gaven», ifølge Biden.